日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。『シビル・ウォー』監督らが放つ、新たな圧倒的没入体験！＊＊＊『ウォーフェア 戦地最前線』評点：★3.5点（5点満点）©2025 Real Time Situation LLC. All Rights Reserved.リアルな「戦闘映画」が背景化するもの戦争は愚かしく、悲惨で、理不尽で、野蛮だ。現在進行中のものも含め、歴史上すべての戦争がそう