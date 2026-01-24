ドジャースの山本由伸が、YouTubeチャンネル『BsTV - オリックス・バファローズ 公式』で公開された動画に登場。背番号18を託した、オリックス・宮城大弥との会話を述懐した。山本由伸○宮城大弥が18番をつけたいと思った理由動画中盤、宗佑磨から「てかさ、18番じゃん。よし(山本由伸)の後のさ。それどういう気持ちで見てんの?」と質問され、宮城に引き継がれたエースナンバーについて話す流れとなる。この問いに、山本は「ま、13