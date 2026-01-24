【モデルプレス＝2026/01/24】AKB48の平田侑希が1月23日、自身のInstagramを更新。お気に入りの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】AKBメン「脚長すぎ」ミニ丈のオキニ衣装姿◆平田侑希、お気に入りの「Faint」衣装で美脚輝く平田は「『ただいま 恋愛中』公演で1番好きだったFaint衣装」と添え、AKB48の楽曲「Faint」の衣装を着用した姿を投稿。黒で統一したハットやミニ丈ドレスから美しい脚やスタイルを輝かせている。◆