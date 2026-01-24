ワイドパンツがトレンドとはいえ、低身長さんにとっては難易度高めなアイテム。【しまむら】の低身長さん向けタックパンツなら、計算された丈感とシルエットで着られている感が出にくく、コーデをバランスよくまとめてくれそうです。“ひと癖”デザインにも注目。 低身長向けが嬉しいワイドパンツ 【しまむら】「TT*AKAツイルタックP」\1,969（税込） 身長150cmのおしゃれママ@chii_150cmさんが「低身長さん向けの