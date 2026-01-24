1月27日に公示される衆議院選挙に向け24日、県警は選挙違反の取締本部を設置しました。「衆議院議員総選挙違反取締本部」は県警本部と県内22の警察署に設置されました。県警によりますと、県内ではSNSで立候補予定者への投票を呼び掛ける事前運動違反で23日までに1人が警告を受けています。県警は「厳正公平な取り締りを推進し、特に悪質な違反行為に対しては事前検挙も辞さない」としています。衆院選は1月27日に公示され、2月8日