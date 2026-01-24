◆大相撲初場所１４日目（２４日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、２敗で首位の新大関・安青錦（安治川）を押し倒し、４敗を守った。過去３戦全勝の相手に、もろ手突きで土俵際まで追い込み、安青錦はたまらず崩れ落ちた。左肩痛の影響なのか、８日目から３連敗するなど厳しい状況に追い込まれていたが、１１日目からは３連勝。１１日目の関脇・霧島（音羽山）戦、前日の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）戦は、大の里らしい、