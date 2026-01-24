庄内県勢懇話会の例会が鶴岡市で開かれ、共同通信社 経済部次長の大塚圭一郎さんが羽越新幹線の整備に向けた課題と方法をテーマに講演しました。羽越新幹線構想は富山市と青森市の日本海沿い486.1キロを新幹線で結ぶ構想です。実現すれば移動時間は東京ー鶴岡間が2時間21分、東京ー酒田間がおよそ2時間40分と現在より1時間以上短縮できると試算されています。大塚さんは1973年に基本計画ができてから整備が進ん