ロッテの寺地が24日、さいたま市のロッテ浦和の室内練習場での練習後に取材に応じ、改めて正捕手獲りに意欲を示した。2年目の昨季は116試合に出場したが、「（佐藤）都志也さんの状態、ケガとかあって出させていただいたっていうのもあると思いますし、自分では正捕手だったという感じはない」と言い切り、「また一からだと思いますし、自分から奪ってやるんだっていう気持ちでやっていかないと」と、表情を引き締めた。4日か