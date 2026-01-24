就任して1年がたったアメリカのトランプ大統領。看板政策のいわゆるトランプ関税は世界を翻弄しただけでなく、アメリカ国内の企業にも暗い影を落としています。◇◇◇アメリカ・トランプ大統領（去年4月）「世界中の国々に相互関税を課すという歴史的な大統領令に署名する。きょうはアメリカを再び豊かにする日となる」世界に衝撃を与えたトランプ政権による「相互関税」。去年8月以降、日本がアメリカに輸出する物品にも15％