◇大相撲初場所14日目（2026年1月24日両国国技館）新大関で昨年九州場所からの連続優勝を狙う安青錦（21＝安治川部屋）は結びで横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）に押し倒しで敗れて3敗に後退した。立ち合いで当たり負けると、のど輪で押し込まれて勝負を決められた。西前頭12枚目の阿炎（31＝錣山部屋）は関脇の高安（35＝田子ノ浦部屋）に勝ち、24年九州場所以来の2桁10勝目を挙げた。立ち合いから威力のある突っ張りで