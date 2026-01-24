「烈士記念日」の式典に臨む中国の習近平国家主席（手前左）と張又キョウ・中央軍事委員会副主席（同右）＝2025年9月、北京（共同）【北京共同】中国国防省は24日、軍制服組トップの張又キョウ・中央軍事委員会副主席と劉振立・軍統合参謀部参謀長について、重大な規律違反と法律違反の疑いで調査することを決めたと発表した。軍内で捜査が進められている大規模汚職に関与したとみられる。副主席は中央軍事委主席を兼ねる習近