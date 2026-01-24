大雪などで交通にも影響が出ています。きょうの空の便では、東北や北陸地方を中心に欠航が相次いでいて、▼日本航空で7便、▼全日空で27便が欠航となっています。影響はあすも続き、全日空で10便の欠航が決まっています。また、高速道路は、午後5時現在、東海北陸自動車道の一部の区間で通行止めが続いています。