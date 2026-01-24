カンテレ「おかべろ」が２４日、放送され、ゲストが公開したパスポート写真に騒然となった。この日はＴＲＦのＤＪＫＯＯがゲスト。海外で「テロリスト」に間違えられたことが？と水を向けられ、苦笑いで「１０年くらい前なんですけど、ドバイにミュージックビデオの撮影に行ったんですけど。入国審査から出て荷物のところで、自分の荷物だけ持って出ようとしたら、ドバイの空港警察に両手つかまれて。『ちょっと別室へ来い』