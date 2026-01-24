お笑いコンビ、ニューヨークの嶋佐和也（39）が23日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜1時3分）に出演。芸人の先輩がやっている「怖い」趣味を明かした。KEY TO LITの岩崎大昇（23）は「趣味がない」という悩みを告白した。岩崎は「前に（くりぃむしちゅーの）上田さんと一緒になった時にその話をしたら『クレー射撃をやった方がいい』って」とすすめられたことを明かした。朝日奈央は「なになになになに」と驚き