東京都交通局は、都営バスで自動運転の実証実験を実施する。既存のバス路線の一部を運行ルートとし、大型バスで実証実験を行う。車両はいすゞ自動車製「ERGA（エルガ）」を使用し、自動運転のレベル2（運転手が乗車し、状況に応じて手動運転）で実施する。ルートは急行05系統の一部区間にあたる、新木場駅前と日本科学未来館間で、所要時間は約30分。1日4往復を運行する。実施期間は3月1日から13日までで、3日と13日は運休する。特