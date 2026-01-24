柔道・オリンピックの金メダリストで 山口市出身の大野将平さんが地元の子どもたちに柔道を教えました。今回で3回目を迎える大野将平さんの柔道教室には山口市で柔道を習う子どもたちおよそ60人が参加しました。山口市出身の大野さんはリオオリンピックと東京オリンピック、2大会連続金メダルを獲得、子どもたちにとってはあこがれの選手です。教室で、大野さんは「大外落とし」などのコツやポイントを伝授、また、教室の最後には