◆大相撲初場所１４日目（２４日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、横綱・大の里（二所ノ関）に敗れ、３敗に後退した。３敗同士の関脇・霧島（音羽山）と、西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）の一番は、熱海富士が勝ち、安青錦と首位に並んだ。この結果、千秋楽に、安青錦が勝ち、熱海富士が敗れれば、２００６年夏場所の白鵬以来の新大関Ｖとなり、春場所は綱取りとなる。安青錦が敗戦で、熱海富士が勝利となると、