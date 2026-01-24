◆バスケットボールＢ１リーグ▽第１９節京都７６―６３横浜ＢC（２４日・島津アリーナ京都）京都がリーグ再開初戦のホームゲームで横浜ＢCを破り、連敗を４で止めた。この日は京都市体育館ではなく、今季初めて島津アリーナ京都（京都府立体育館）での開催。第２クオーター（Ｑ）までを終えて３８―３８の同点で折り返した。第３Ｑ、京都は共同主将の一人、前田悟が３ポイントシュートを決めて勝ち越すと、この日けがから