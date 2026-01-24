「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）前頭四枚目熱海富士が関脇霧島との３敗対決を制し、優勝争いに残った。立ち合いから圧力をかけ、胸を合わせて土俵際へ。粘る霧島を最後は右手で押し込み、あびせ倒しで勝利した。敗れた霧島は土俵下でしばらく立ち上がることができず。花道を下がる際には付き人に支えられる様子もあった。