◆大相撲初場所１４日目（２４日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に上手投げ、９勝目とした。過去１５勝８敗の相手に勝利した。左膝を痛めながら出場を強行したが、前日は新大関・安青錦（安治川）に敗れ、優勝決定戦を含めると、５連敗。昇進から６場所目も横綱初Ｖはならなかった。左膝をテーピングして土俵に上がり続け、この日の白星で２桁勝利にあと１勝とした。