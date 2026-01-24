水を張らない田んぼに種をまき、ビール酵母の力で稲を育てる新しいコメ作りが注目を集めている。田に水を張り続ける必要がなく、作業を大幅に省力化できるとして昨年は３６道県の農業法人などが導入。農林水産省は農家の労働力不足などの課題解決につながるとして、栽培技術の確立に向け研究開発に乗り出す。（春日部支局住友堅一）「田植えから育てたコメと遜色なかった」。埼玉県杉戸町の農業生産法人「ヤマザキライス」の