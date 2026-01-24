1月27日公示の衆院選に向け、24日、熊本県の各市区町村選挙管理委員会に投票用紙が交付されました。公示まで3日と迫った24日、交付されたのは、選挙区と比例代表の投票用紙合わせて、およそ292万枚で、前回、2年前の衆院選と比べ2万枚ほど少なくなっています。 熊本県選挙管理委員会の森愛美子総括書記は、「解散から公示まで非常に短期間で進めているところです。ぜひみなさん投票に行ってください。」と呼びかけていました。