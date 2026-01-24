サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英の怪我が予想より深刻なもので、すでに日本へ戻っており代表チームの医師とともにリハビリの第一段階を行うことが分かった。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督が記者会見で明かした。「タケは家族、彼のドクターと共に時間を過ごすために日本へ戻った。感情的な部分も（回復には）大事なこと。私が予想し希望していたより時間がかかることになるが、よ