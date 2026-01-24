1月24日、京都競馬場で行われた11R・睦月ステークス（4歳上オープン・芝1600m）は、浜中俊騎乗の12番人気、レイベリング（牡6・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のマイネルチケット（牡4・栗東・宮徹）、3着にニホンピロキーフ（牡6・栗東・大橋勇樹）が入った。勝ちタイムは1:34.1（良）。1番人気で川田将雅騎乗、シヴァース（牡5・栗東・友道康夫）は、6着敗退。【若駒S】ショウナンハヤナミがデビュー2