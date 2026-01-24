いわき平競輪Ｇ?「開設７５周年記念いわき金杯争奪戦」は２４日に３日目を開催し、決勝メンバーが出揃った。地元から唯一ファイナル入りを果たした成田和也（４６＝福島）は決勝で「何度か連係ある」脇本雄太を目標に指名した。９年ぶりの地元記念参戦できっちり結果を出した。準決は前を任せた新田祐大が不発の厳しい展開も、コースを突いて強襲し２着を確保した。「新田君が踏んでくれたおかげでコースを突けた」と確定板