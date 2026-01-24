1月24日、京都競馬場で行われた9R・若駒ステークス（3歳オープン・芝2000m）は、吉村誠之助騎乗の2番人気、ショウナンハヤナミ（牡3・栗東・渡辺薫彦）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にアクロフェイズ（牡3・栗東・奥村豊）、3着に1番人気のイベントホライゾン（牡3・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは2:01.2（良）。【新馬/京都3R】外国産ホーナーがデビューV…上位人気総崩れの展開母の父はディープインパクト若駒S・ショ