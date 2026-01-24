1月24日、京都競馬場で行われた3R・3歳新馬戦（ダ1800m）は、浜中俊騎乗の5番人気、ホーナー（牡3・美浦・栗田徹）が勝利した。クビ差の2着にストリートクイーン（牝3・栗東・高橋一哉）、3着にフォーティンブラス（牡3・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは1:57.1（良）。1番人気で武豊騎乗、メイショウライゴー（牡3・栗東・安達昭夫）は11着、2番人気で坂井瑠星騎乗、トレジャーストーン（牡3・栗東・藤原英昭）は16着