（ 初 ）【2026年・開運】午年に縁起のいい神社仏閣8選！ うま年ご利益巡り住吉大社2026年は午年！ 古来、馬は人々の生活や文化と深く結びつき、神の乗り物“神馬”など神聖な存在として崇められ、神々に奉納されてきました。また、その力強いイメージから、勝負運・開運・金運などのご利益があると考えられています。今回は、全国の馬と深いゆかりをもつ神社仏閣をご紹介します。午年に縁起のよい神社仏閣にお参りして