静岡･松崎町で、特産の「ポンカン」の品評会が開かれました。これは、特産の「ポンカン」の知名度向上や生産振興を目的に松崎町農業振興会が毎年開催しているもので、37回目の今回は、13軒の農家から40点が出品され、外観や糖度、食味などが審査されました。夏場の雨不足で全般に小ぶりでしたが、秋の好天で甘みが増したそうです。入選者には、町長賞や、JAの組合長賞などが用意され記念品が贈られます。