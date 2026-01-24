北安曇郡白馬村のスキー場では恒例の感謝祭が開かれ、大勢の人でにぎわいました。「さぁ岩岳の名物、大釜汁。2000人分用意してます」白馬村の白馬岩岳スノーフィールドで振る舞われたのは野菜がたっぷり入った2000人分の豚汁です。地元の観光協会が毎年この時期に開く感謝祭で、24日はリフト券などが当たる抽選会の他、地酒やお汁粉なども振る舞われました。