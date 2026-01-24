2月8日に投開票される衆院選に向け、静岡県警は24日、選挙違反の取締本部を設置しました。選挙違反取締本部が設置された静岡県警・捜査二課の前には看板が掲げられました。取締本部は本部長を筆頭に183人態勢で、県内28の全警察署にも設置され、事前運動取り締まりにあたります。23日までに、文書掲示に関する3件の違反が確認され警告したということです。（静岡県警 捜査二課 保本 将光 次席）「短い期間での激しい選挙戦が予想さ