１３日、墨玉県の桑皮紙産業パークで、自作の桑皮紙製品を見せるムエセル・アへマトトフティさん。（墨玉＝新華社記者／丁磊）【新華社ウルムチ1月24日】中国新疆ウイグル自治区ホータン地区出身のムエセル・アへマトトフティさん（24）は、墨玉（カラカシュ）県の桑皮紙産業パークで桑皮紙（桑の樹皮を原材料として作られた紙）を使った文化クリエーティブ製品をデザインしている。2025年に新疆芸術学院ビジュアルコミュニケ