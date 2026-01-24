バイオリニスト・高嶋ちさ子（57）がプロデュースする「高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト」のメンバーで、バイオリニストの盧佳那（31）が24日、自身のインスタグラムを更新。結婚と第1子出産を報告した。「お久しぶりです年々SNS不精に拍車がかかり1年以上も間が空いてしまいましたが...皆さまお元気でしょうか」と呼びかけ。「ご無沙汰している間に様々なできごとがあり、その中でも1番大きな変化としてママになりました