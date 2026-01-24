今シーズン最強の寒波の影響で日本海側では断続的に雪が降り続き、福井県ではきょう午後、顕著な大雪に関する気象情報が発表されました。このあと、あすにかけて、再び大雪のピークを迎える見込みです。福井県大野市ではきょう正午までの6時間に2つの地点で35センチを超える雪を観測し、福井地方気象台は午後0時半に「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。顕著な大雪に関する気象情報は、福井と石川で合わせて今シーズン3