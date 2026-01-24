強い冬型の気圧配置の影響で新潟県でも雪が降り続き、長岡市では午後4時の積雪が1メートル7センチと平年の倍以上となっています。地元住民「めちゃくちゃ降っていて家から出られないかと思った」「物流とかそういうのが止まらなければそれで」新潟市もこの冬一番の積雪となり、駐車場にはすっかり雪に覆われた車も。あすにかけて山沿いだけでなく、平地でも大雪となる見込みで、気象台は大雪による交通障害に注意・警戒を呼びかけ