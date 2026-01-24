富山県内はきょう、雪が降り続いています。あすも広く雪が降り、積雪がさらに増えそうです。冬型の気圧配置が続いている影響で、県内はきょうも雪が降っています。県内の午後5時の積雪は、富山市猪谷で53センチ、砺波市で42センチなどとなっています。また、あすの午後6時までの24時間に予想される降雪量は、いずれも多いところで、平野部で40センチ、山間部で60センチです。雪のため交通機関に影響が出ています。JR西日本は、城端