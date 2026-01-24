きょう午前10時ごろ、富山県高岡市と射水市を結ぶ路面電車・万葉線が脱線しました。電車は回送中だったため乗っていたのは運転士1人で、けがはありませんでした。万葉線はバスによる代行輸送を行うとともに復旧作業を進めています。当時の積雪は40センチほどで雪の影響もあるとみて原因を調べています。