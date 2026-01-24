今月27日に公示される衆議院議員選挙に向け24日、県警察本部が選挙違反取締本部を設置しました。厳正・公平な取り締まりを徹底することにしています。衆院選は27日に公示、来月8日に投票が行われ即日開票されます。これに合わせ県警察本部は選挙違反取締本部を、県内14の警察署には現地本部を24日設置しました。前回＝2024年の衆院選では1日あたりの報酬の上限を超えた公職選挙法違反の罪で3人が検挙され、略式の罰金刑となってい