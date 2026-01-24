県内は強い冬型の気圧配置が続き、積雪は魚沼市守門で256cm、十日町市で214cm、魚沼市小出で201cmなどとなっています。25日午後6時までの24時間降雪量は多い所で上・中越の山沿いで80cm、各地の平地でも40cmから50cmなどと予想されています。24日午後9時からは、高速道路や国道の一部区間で集中除雪のため、通行止めが行われます。気象台は25日昼前にかけて大雪による交通障害などに注意・警戒を呼びかけています。