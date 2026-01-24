強い冬型の気圧配置が続いていて、県内は25日昼前にかけ大雪となる所がある見込みで交通への影響などに十分注意が必要です。厳しい寒さの続く県内。24日もほとんどの観測地点で真冬日となりました。午後4時時点の積雪は北秋田市阿仁合で132センチ、鹿角市で113センチ、秋田市で21センチとなっています。県内は25日にかけてさらに積雪が増加する見込みで、あす夕方までの24時間に予想される降雪量はいずれも多いことろで山沿いで40