Image: LOGOS しかもファンの力で火力抜群！ キャンプの醍醐味といえば、やっぱり火起こしからのBBQですよね。日常では味わえないワイルド感ですが、ブロックで囲いを作ったり、薪に火を点けたり、焼き網を固定したりと準備から片付けまでがけっこう面倒です。もうちょっとこう、いろいろひっくるめて完結できると良いんですけどね。肉も焼けるし身体も暖まるしロゴスの「LOGOS無煙メシ暖房