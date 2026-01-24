「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、2月1日（日）に、春の人気コレクション「SAKURA Collection」を、全国の「Maison de FLEUR」店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。【写真】華やかでかわいい！バッグやポーチの価格など詳細■本物のさくらのよう！今回登場する「SAKURA Collection」は、ブランド名の「FLEUR（フランス語：花）」と日本の伝統である“さくら”を掛け合わせた春の人気シリーズ。バッグ