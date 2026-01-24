ひとつの拠点で街と海を自由に行き来できる都市型リゾート“サウスゲートホテル沖縄”が、5月23日（土）から、沖縄・那覇市にある“泊ふ頭旅客ターミナルビル とまりん”にオープンする。【写真】贅沢な空間！オーシャンビューの客室■館内体験コンテンツが豊富今回オープンするサウスゲートホテル沖縄は、空港や港、市内主要スポットへの高いアクセス性により、レンタカーに頼らず街歩きから離島観光や、海のアクティビティ