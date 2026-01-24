ソフトバンクの川村友斗外野手（26）が24日、福岡県筑後市のファーム施設で自主トレを行い、今季にかける覚悟を口にした。昨季は故障もあり思うような結果を出すことができなかった26歳は「入団した時は5年も野球をできると思っていなかった。全力でやるだけ」と今季の巻き返しへ強い意気込みを示した。室内練習場で精力的にバットを振った。21日までは母校の仙台大で単独自主トレを実施。今年の自主トレからインパクトを強く