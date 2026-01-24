気の置けない仲間にみせる?オフ顔?で…女優・清水美砂(55)が同年代の女優仲間とプライベートを過ごす様子がSNSで公開され話題を呼んでいる。話題の写真をインスタグラムで紹介したのは、石田ひかり(53)。清水、西田尚美(55)と外食した際の3ショットを披露し「週2のペースで会ってる尚美さんがほんっとーにお久しぶりの清水美砂さんを繋いでくれた!」と経緯を説明した。「子育てが終わった事を実感する日々。開放感に満ち溢れ