シャネルのコスメを使って…雰囲気一変した姿人気俳優と結婚、3年後に第1子供誕生…。29歳女優の?激変?ショットに注目が集まっている。9日から数量限定での発売が始まった、シャネルの2026年春コスメ「ルージュ ヌワール コレクション」を使ってメイクした姿をインスタグラムで披露したのはシャネルのファッションアンバサダー、ビューティアンバサダーを務める小松菜奈。クールビューティーな姿に反響が寄せられている。小