西郷隆盛生誕の1月23日に合わせ23日夜、鹿児島市で「西郷どん生誕祭」が開かれました。「西郷どん生誕祭スペシャルステージ」は鹿児島市のオアシスケア吉野公園で行われているイルミネーションイベント「LUMI Satsuma」の一環で行われました。ステージでは、鹿児島ファン拡大アンバサダーを務める俳優の大原優乃さんがトークショーを行いました。 (大原優乃さん）「（西郷さんは）有名な