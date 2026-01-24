ボートレース戸田の5日間シリーズ「第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯」が25日、開幕する。24日に前検日が行われた。薮内瑞希（30＝岡山）が良機を手にした。引き当てた11号機は、前節のヴィーナスシリーズ（1月10〜15日）で使用した平田さやかが、5日目に「全部の足がいい。仕上がりましたね」と、太鼓判を押していたエンジンだ。特訓を終えると「スタートが（勘より）早かったですね。班では変わらなかった。最初