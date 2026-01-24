元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が24日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜前11・20第1部、正午第2部）に出演。共演アナウンサーを称賛した。オープニングは出演者のリクエスト曲が流れる同番組。フリーアナウンサー大島由香里が自身が歌う「紅茶入れて」を選曲した。28日に配信され、歌手デビューすることを報告した。大島は「木梨憲武さんプロデュース、所ジョージさん作詞。ここまでになるとは…大御所の本気ってこわいな