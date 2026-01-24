中国軍の制服組トップらが、重大な規律違反などの疑いがあるとして、調査を受けていることが分かりました。中国では軍幹部が相次いで摘発されるという異例の事態が起きています。中国国防省は24日、中央軍事委員会で習近平主席に次ぐ、序列2位の張又侠副主席と、劉振立参謀長の2人に重大な規律違反と法律違反の疑いがあるとして、中国共産党が調査を実施することを決めたと発表しました。張又侠副主席は習近平国家主席の長年の盟友